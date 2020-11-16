Казахстанку задержали в Грузии за изготовление наркотиков

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Тбилиси. 15 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники главного управления криминальной полиции МВД разоблачили беспрецедентно масштабную схему незаконного производства, закупки и реализации наркотиков в Грузии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВД Грузии, сотрудниками главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в результате комплексных розыскных и следственных мероприятий, проведенных в Батуми и Тбилиси, на основании оперативной информации задержана гражданка Казахстана А.А., 1993 года рождения.

Следствие установило, что задержанная принадлежала к группе наркодилеров и участвовала в схеме интернет-наркобизнеса и производства мефедрона. С помощью специального лабораторного оборудования и различных химикатов, а также прекурсоров, А.А. изготавливала мефедрон по месту временного проживания и продавала его через Интернет.





На основании соответствующего решения суда полицейские совершили несколько закупок наркотика под прикрытием у задержанной и сняли процесс на видео. Правоохранителям также удалось запечатлеть процесс производства наркотиков в лаборатории.

Полиция изъяла 2 килограмма 300 граммов мефедрона в результате обыска, проведенного по месту временного проживания задержанной и в тайниках, расположенных в различных местах. В ходе обыска полицейские также изъяли специальные химические вещества и прекурсоры, лабораторный инвентарь, предназначенный для производства наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 1 200 000 лари (более 360 тысяч долларов, или почти 155 миллионов тенге).

Расследование продолжается по части 1 и 4 статьи 260 и части 1 статьи 266 Уголовного кодекса Грузии.

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