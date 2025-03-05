Казахстанские полицейские раскрыли крупное киберпреступление

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией, сообщает - Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией, сообщает Polisia.kz





Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28 млн 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество в крупном размере".





В Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - из Карагандинской области. На их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.





Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.



