Киллеру и заказчику убийства бизнесмена в Шымкенте вынесли приговор

Шымкент. 25 февраля. Kazakhstan Today - Киллеру и заказчику убийства бизнесмена Алдабергенова в Шымкенте вынесли приговор, передает Kazakhstan Today.

Напомним, бизнесмен был убит 19 июля прошлого года возле своего дома. В ходе расследования установлено, что преступление совершено по заказу компаньона погибшего, который растратил крупную сумму денег из бюджета общей фирмы. Заказчик преступления был задержан 25 июля прошлого года. В сентябре был задержан исполнитель заказного убийства

Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам, подсудимый Калдыбаев заказал убийство своего компаньона - учредителя ТОО "ТСК Рабат". Он нанял за 5 млн тенге исполнителя убийства - Биходжаева. Вечером 19 июля 2019 года возле дома в микрорайоне Тараз он обстрелял из незаконно хранящегося у него обреза Алдабергенова, который в результате ранения скончался.

Заказчик убийства приговорен к 15 годам лишения свободы, а исполнитель - к 17,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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