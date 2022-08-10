КНБ раскрыл имя подозреваемого в покушении на президента

Фото: КНБ РК

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности РК раскрыл личность подозреваемого в покушении на президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Официальный ответ КНБ на запрос газеты "Экспресс-К" опубликован на сайте издания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранным агентом, готовившим покушение на президента и ряд высокопоставленных государственных служащих, является бывший журналист Аян Атыгаев. Как следует из ответа КНБ, это действительно он", - пишет газета.

В настоящее время ведомство проводит расследование уголовного дела в отношении задержанного по статьям 24, часть 1 ("Приготовление к преступлению"), и статье 255, часть 4 ("Посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами РК, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, Уголовного кодекса РК").

По первой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства РК или без такового с конфискацией имущества.

По данным КНБ, подозреваемый также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Иную информацию в КНБ не предоставили, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - сообщает газета.