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КНБ: задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента РК

03.04.2022, 10:56 9266
КНБ: задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента РК
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - Задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента РК, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 марта 2022 года в городе Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК "А", планировавший покушение на президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих", - проинформировали в КНБ РК.


 
Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
 
В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
 

Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - сообщили в ведомстве.

 
В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.
 
В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 255 (Акт терроризма) УК РК.



 

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В Акмолинской области избили администратора сауны

03.04.2022, 14:55 7856
КОСШЫ. 3 АПРЕЛЯ - Посетителя, нанесшего телесные повреждения администратору сауны, задержали в городе Косшы, проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции, по данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). 
 

Лица на видеозаписи 2 апреля находились в сауне и распивали спиртное. Около 07.30 управляющий директор заведения, 31-летняя жительница Косшы, спустилась к посетителям, чтобы разобраться в причине неоплаты счета, на что один из клиентов беспричинно начал наносить телесные повреждения женщине в область головы и тела", - сообщили в департаменте.

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены 44-летний житель Косшы и двое жителей Нур-Султана, 36 и 37 лет.
 

При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя города Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени. Они водворены в медицинский вытрезвитель Нур-Султана", - добавили в ведомстве.

 
37-летний подозреваемый, наносивший телесные повреждения управляющей сауны, задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС ОП Целиноградского района. Досудебное расследование продолжается.


 

Бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге

01.04.2022, 20:14 25566
Бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Агентством РК по противодействию коррупции по подозрению в хищении свыше 13 млрд тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП" подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО "RecyclingCompany", тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
Преступные действия совершались в период 2016 - 2019 годы совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП".
 
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.
 
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не разглашается.
 
11 марта стало известно, что Антикоррупционной службой РК начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016 - 2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
 

Сотрудника Национального центра экспертизы осудили на 8 лет

01.04.2022, 20:05 26051
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - 30 марта районным судом № 2 Алматинского района столицы оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства Нур-Султана в сфере общественного питания за увод от административной ответственности в период пандемии, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
Оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения посредством видео-конференц-связи. 
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Из нарколаборатории в Алматы изъяли сырье на 150 млн тенге

01.04.2022, 17:49 28366
Из нарколаборатории в Алматы изъяли сырье на 150 млн тенге
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре 2021 года за ежемесячную оплату в размере 300 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". 23-летний гражданин О. с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограммов высушенных веществ.
 

Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
Полицейские также установили причастность к наркобизнесу еще пятерых молодых людей, среди них две девушки 23 и 19 лет. Все они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.
 
Организатор утверждает, что действовал по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лабораторий приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2 - 3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами: a-PVP общим весом свыше 4 килограммов, мефедрон - 312 граммов и 15 литров тулуола (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге.
 
 

Близ железнодорожной станции Алматы-1 обнаружен схрон с оружием

01.04.2022, 16:38 29261
Близ железнодорожной станции Алматы-1 обнаружен схрон с оружием
Фото: ДП на транспорте
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Сотрудниками транспортной полиции на станции Алматы-1 в Алматинской области обнаружен схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на перегоне Шамалган - Жынгылды, в заброшенном здании в пяти метрах от железнодорожного пути, изъяты гладкоствольное оружие марки "Форд-500" 12-го калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция марки "Хиотей". Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение оружия и боеприпасов).
 

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", - отметил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.


Ранее сообщалось о задержании одного из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков.
 

Напавших на таксиста бандитов задержали в Алматы

01.04.2022, 14:16 31071
Напавших на таксиста бандитов задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В Алматы задержаны бандиты, напавшие на таксиста и нанесшие ему множество ножевых ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Отметим, что они пытались скрыться. Однако тщетно: сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.



В департаменте напомнили, что тяжкое преступление имело место две недели назад в Турксибском районе Алматы. Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако по пути следования пассажиры напали на водителя и нанесли ему множество ножевых ранений, а затем завладели его автомашиной Toyota Camry. 
 
В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
 

Алкоголь известных брендов подделывали в подпольных цехах в Туркестанской области

01.04.2022, 11:06 33366
ТУРКЕСТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
 

Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов. Более 3 тысяч бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Проводится досудебное расследование.
 
В ведомстве добавили, что основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
 

В аэропорту Алматы задержали иностранца с поддельными документами

01.04.2022, 10:52 28651
В аэропорту Алматы задержали иностранца с поддельными документами
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В Международном аэропорту Алматы на рейсе Алматы - Тбилиси на паспортном контроле задержали иностранца с поддельными документами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе опросных мероприятий выяснено, что данное лицо с 2017 года незаконно находилось на территории Казахстана. Во избежание наказания приобрел подложный документ с измененными установочными данными", - проинформировали в Пограничной службе КНБ РК.

 
В действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) и 430 (Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа) УК РК. Материалы переданы в органы полиции.
 

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