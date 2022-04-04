КНБ: задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента РК

Фото: КНБ РК
25 марта 2022 года в городе Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК "А", планировавший покушение на президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих", - проинформировали в КНБ РК.
Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - сообщили в ведомстве.
В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.
В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 255 (Акт терроризма) УК РК.