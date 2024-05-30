КНБ с начала года предотвратил два теракта, в том числе один за рубежом

Президент дал главе КНБ ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора

Фото: depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что с начала 2024 года предотвращены два теракта, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами, - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что с начала 2024 года предотвращены два теракта, в том числе один - за рубежом совместно с иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Акорды.





Также на основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.





По информации председателя КНБ, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.





Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещенной религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев. Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, Ермек Сагимбаев сообщил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.





Глава государства был проинформирован о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.





По итогам встречи президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.



