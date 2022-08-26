КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова, а также двух должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, часть 1 (Государственная измена), 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили в КНБ .

Ергожин обвиняется по статьям 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3 УК (Превышение власти и должностных полномочий);

Осипов - по статье 362, часть 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий);

Акипов и Бекмурат проходят по статье 362 части 1 УК (Превышение власти и должностных полномочий).

В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления - до 6 октября, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября 2022 года.

Ранее сообщалось , что дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.

В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. Ранее сообщалось, что на установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно".

Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили , что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.

Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.