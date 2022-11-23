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Количество зарегистрированных преступлений по отмыванию денег в Казахстане выросло на 55%

22.11.2022, 12:44 16106
Количество зарегистрированных преступлений по отмыванию денег в Казахстане выросло на 55%
Фото: Depositphotos
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2022 года в стране зарегистрировали 42 уголовных правонарушения по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученного преступным путем, - сразу на 55,6% больше, чем годом ранее.
 
В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений в секторе, минус 25% к предыдущему году, сообщает Ranking.kz.

 
По данным анализа, в региональном разрезе почти треть подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 13 случаев - сразу 2,6 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7 случаев) и столица (6 случаев).
 

Правонарушения в секторе были зафиксированы в 15 из 20 регионов РК. Не было зарегистрировано подобных правонарушений в новообразованных Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, а также в Карагандинской и Жамбылской областях", - поделились аналитики.


 
Установленная сумма причиненного этими правонарушениями ущерба по итогам января-октября текущего года составила 3 млрд тенге - вдвое больше, чем годом ранее.
 
При этом уточняется, что наибольший ущерб был нанесен государству: 2 млрд тенге - сразу на 31,6% больше, чем годом ранее. Еще 1 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 25 млн тенге - ущерб юридическим лицам.
 

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Группу "черных" старателей задержали в Улытауской области

22.11.2022, 18:22 10491
Группу "черных" старателей задержали в Улытауской области
Фото: Polisia.kz
Жезказган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью области Ұлытау и отдела полиции Улытауского района на территории одного из карьеров задержана группа из 7 мужчин. Как установлено, "черные" старатели занимались незаконной добычей золотосодержащей руды.
 

С места происшествия изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды", - сообщает Polisia.kz.

 
Во время дальнейших розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух подозреваемых - организаторов данного "производства" - мужчин в возрасте 23 и 34 лет, передвигавшихся на двух внедорожниках.
 

В ходе осмотра первой автомашины изъят боевой пистолет с пятью патронами. Во втором транспортном средстве полицейские нашли травматический пистолет с тремя патронами", - добавили в ведомстве.

 
Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 

Ранее в Абайской области задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.

Также бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области.  

После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас", не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.  
 

Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест

22.11.2022, 16:48 11741
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
Фото: primeminister.kz
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему директору Нацмузея Астаны Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест.
 

18 ноября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы Арыстанбека на один месяц", - сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

 
Напомним, Мухамедиулы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
 
Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". По данным антикоррупционного ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.
 

Торгующего гашишем медработника задержали в Астане

22.11.2022, 16:06 12796
Торгующего гашишем медработника задержали в Астане
Фото: Polisia.kz
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинского работника, сбывающего наркотические средства в Астане, задержала транспортная полиция.
 

За сбыт наркотиков в особо крупном размере задержан медицинский работник городской больницы. При обыске по месту работы в медицинской организации в личном шкафчике задержанного изъято 4 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 граммов гашиша, что согласно действующему законодательству является особо крупным размером", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Задержанный водворен в ИВС.
 

В Талдыкоргане таксист ударил ножом клиента

22.11.2022, 15:19 13661
В Талдыкоргане таксист ударил ножом клиента
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане таксист ударил ножом своего клиента, отказавшегося платить с учетом ночного тарифа, сообщает Polisia.kz.
 

21 ноября трое жителей Талдыкоргана близ автовокзала наняли такси с проездом в три точки. По дороге таксист напомнил клиентам о так называемом ночном тарифе. Пассажиры резко отреагировали, что впоследствии спровоцировало между мужчинами выяснение отношений на кулаках. В конфликте водитель авто использовал складной нож и нанес серьезную рану одному из клиентов. Потерпевший госпитализирован в больницу", - проинформировали в полиции.

 
Сообщается, что 27-летний таксист был доставлен в городскую полицию для дачи показаний.
 
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области задержали таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира.
 

Глава управления ЖКХ подозревается в хищении средств, выделенных на строительство дорог в СКО

22.11.2022, 10:46 17651
Глава управления ЖКХ подозревается в хищении средств, выделенных на строительство дорог в СКО
Петропавловск. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО", ГКП "Коммунхоз" и руководства дорожно-строительной компании, информирует пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.
 

Они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, дачи и получения взяток, связанных с выполнением этих работ", - рассказали в ведомстве.

 
С санкции специализированного следственного суда подозреваемые взяты под стражу.
 
Досудебное расследование продолжается.
 

Воспитателя детского сада в Актау уволили за грубое обращение с ребенком

22.11.2022, 09:49 18556
Воспитателя детского сада в Актау уволили за грубое обращение с ребенком
Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети была опубликована видеозапись, на которой работник актауского детского сада № 37 "Маншук" грубо обращается с ребенком, после чего полиция начала расследование, а воспитатель была уволена.
 
Руководитель городского отдела образования Багдат Турганбаева сообщила, что была создана специальная комиссия по выявлению правонарушений в дошкольном учреждении, сообщает портал "Лада".

 

По итогам проверки воспитатель данного детского сада уволена в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя). Директору яслей-сада объявлен выговор", - сказала глава отдела.

 
В отношении воспитателя управление полиции начало досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
 
Ход расследования взят под контроль прокуратуры.
 

В Таразе неизвестные "заминировали" два корпуса колледжа

21.11.2022, 19:12 26946
В Таразе неизвестные "заминировали" два корпуса колледжа
Фото: Кадр с видео
Тараз. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 ноября в 13.10 в Telegram Жамбылского политехнического колледжа пришло сообщение о том, что в корпусах колледжа, расположенных на проспекте Толе би и улице Домалак ана, заложены бомбы, которые детонируют через час, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В специальных мероприятиях было задействовано 22 автоэкипажа, 100 сотрудников полиции, специальных и оперативных служб, а также кинологи со служебными собаками.
 
Сотрудников колледжа и студентов эвакуировали.
 
В результате проведенных специальных мероприятий взрывных устройств не обнаружено. Начато досудебное расследование.



 

В Талдыкоргане обнаружили схрон с оружием

21.11.2022, 18:01 22411
В Талдыкоргане обнаружили схрон с оружием
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 19 ноября на пустыре за микрорайоном Жастар-3 обнаружили схрон с оружием, похищенным во время январских беспорядков, сообщает Polisia.kz.
 

Правоохранители изъяли два винчестера, свыше 20 патронов различного калибра и штык-нож", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что оба ружья и боеприпасы были похищены во время январских беспорядков. В настоящее время изъятое оружие направлено на экспертизу.
 
Ранее сообщалось, что школьники обнаружили возле заброшенного завода в Талдыкоргане схрон с оружием и боеприпасами.
 

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