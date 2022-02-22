Майнинг под видом текстиля: крупную "серую" ферму выявили в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината. Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу", - сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
По информации ведомства, во время обыска на территории АО "Каргалы", специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты, стоимостью более 1 млрд тенге.
По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере около 132 млн тенге.
Кроме того, организаторы майнинговой фермы давали взятки от 50 тыс. до 1,5 млн тенге сотрудникам уполномоченных органов в лице АО "Алатау Жарык Компаниясы" и РЭС Жамбылского района", - заявили в Антикоре.
В настоящее время ведется следствие, назначены экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт.