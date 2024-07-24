Миллиардные хищения в сфере образования Талдыкоргана: суд вынес приговор 21 бухгалтеру
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Талдыкорган. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Жетісу рассмотрел уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Напомним, их подозревали в хищении 4,5 млрд тенге бюджетных средств.
Дело рассматривали по нескольким статьям, в числе которых незаконная легализация, создание ОПГ и участие в ней с использованием служебного положения и т.д.
В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (7 - отдела образования и 14 - средних школ). Под ее руководством организованная группа по предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов. Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и т.д", - сообщили в пресс-службе суда.
Вину подсудимых подтвердили их показаниями, а также показаниями свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Подсудимые вину признали только в хищении, в остальной части просили их оправдать.
Учитывая характер и степень общественной опасности уголовных правонарушений, суд признал подсудимых виновными и приговорил:
- главных фигурантов С., М., Н. - к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет;
- 15 подсудимых - к лишению свободы от 7 до 11 лет;
- двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба - к 7 годам лишения свободы условно.
В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено в связи с ее кончиной.
У осужденных конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество на сумму более 3 млрд тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет лишения свободы за взятки и хищения.
О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в прошлом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры.
Ранее Антикор заявил о хищении свыше 15 миллиардов тенге с начала прошлого года в сфере образования. В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер в Казахстане.