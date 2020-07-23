Мошенник продал жителю ЗКО несуществующую машину

Уральск. 22 июля. Kazakhstan Today - 21 июля в отдел полиции Осакаровского района обратился 50-летний житель Западно-Казахстанской области. Он сообщил, что стал жертвой мошенника, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , потерпевший договорился с одним из жителей Осакаровского района о продаже автомобиля "Газель". И перевел на счет продавца 1 миллион 200 тысяч тенге. Но машину он так и не получил. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали в Карагандинской области 58-летнего подозреваемого, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется расследование.

Несколько казахстанцев стали жертвами мошенников, которые, действуя от имени публичных личностей, под различными предлогами вели сбор денег через Telegram.

Мошенница сняла около 4 млн тенге со счета жителя ВКО.

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