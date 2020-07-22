Мошенница сняла около 4 млн тенге со счета жителя ВКО

Усть-Каменогорск. 21 июля. Kazakhstan Today - 38-летний житель областного центра стал жертвой мошенницы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , сотрудники отдела по борьбе с кибер-преступностью управления криминальной полиции ДП ВКО установили, что 9 июля, около 18.40, пострадавшему позвонила девушка, представившаяся консультантом одного из банка. Под предлогом что с его счета пытаются снять 2 000 000 тенге, завладела пин-кодом и сняла с его банковского счета около 4 000 000 тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований в соответствии с частью 3 статьи 190 УК РК. Ведется следствие.

В полиции отметили, что с начала года на территории ВКО зарегистрировано более 45 фактов мошенничества. Наряду с этим, полицейскими ВКО проводится разъяснительная работа среди населения по предупреждению и предотвращению мошеннических действий.

В начале июля полицейские Туркестанской области задержали интернет-мошенницу, которая выманила у женщины 8 млн тенге. До этого несколько клиентов Евразийского банка стали жертвами мошенников, полиция призывает граждан быть бдительными.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства