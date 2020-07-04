Полиция предупреждает клиентов крупного банка о мошенниках

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Несколько клиентов Евразийского банка стали жертвами мошенников, полиция призывает граждан быть бдительными, передает Kazakhstan Today.

Мошенники, представляясь сотрудниками Евразийского банка, используя абонентские номера +7771 000 7722, +7700 000 7722, +7 702 0007722, зарегистрированные за банком, представившись сотрудником службы безопасности Smart.bank.kz, сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам и для отмены транзакций в системе банков выманивают у клиентов ИИН, реквизиты платежных карточек и одноразовые СМС-коды, поступающие на мобильные телефоны. После получения конфиденциальных данных злоумышленники посредством услуги "Интернет-банкинг" совершают кражи с карт-счетов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В настоящее время по данным фактам расследуются шесть уголовных дел по статье 190 УК РК (Мошенничество). Наказание за данное преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Вместе с тем департамент полиции города Нур-Султана предупреждает: если вам поступил подобный звонок, не передавайте свои реквизиты. Сотрудники банков никогда не собирают персональные данные. При подозрительных звонках необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, а также сообщить в полицию.

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