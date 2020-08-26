Мошенники обманывали людей от имени алматинки: пострадавшие грозят женщине расправой

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Мошенники обманывали людей от имени ничего не подозревающей алматинки. Теперь жертвы обмана угрожают женщине и требуют вернуть их деньги, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала жительница Алматы Гульнар Абдигазиева, сбор средств от ее имени ведут мошенники в соцсетях. Неизвестные предлагают внести определенную сумму, а получить в 15 раз больше. Об этом женщина узнала, когда ей начали поступать звонки со всего Казахстана, в том числе с угрозами убийства, сообщает "Первый канал Евразия"

Я узнала об этом в марте 2019 года. Мне в соцсетях написал парень из Кызылорды и просил вернуть его деньги. Он сказал, что вложил 30 тыс. тенге, а ему якобы я обещала вернуть 300 тыс. После стали поступать такие сообщения из Талдыкоргана, Шымкента, Тараза", - рассказала Абдигазиева.

Для убедительности мошенники используют сертификаты и паспортные данные Гульнар. Как они попали к неизвестным, женщина не знает. Теперь сообщения от обманутых казахстанцев она получает чуть ли не ежедневно. Тем временем в кассу мошенников продолжают поступать деньги. А чтобы замести следы, злоумышленники создают разные страницы.

Я бы хотела обратиться к людям, чтобы они не верили. Это мошенники. Но из-за них я каждый день боюсь за свою жизнь, у меня подрастает дочь. Я бы никогда бы не взяла деньги у людей", - отметила женщина.

На удочку мошенников попались больше полусотни человек. Ущерб от 15 тыс. до нескольких сотен. Самая крупная сумма - 400 тыс. тенге. Ее отдали родители тяжелобольного ребенка в надежде получить 4 млн.

Родственники сказали, что ребенок получает уже девятый курс химиотерапии. Деньги нужны были на лечение, теперь они требуют, чтобы деньги вернула им я", - говорит женщина.

Она не раз писала заявление в полицию. Но там, по ее словам, разводят руками. Мол, такой статьи в законодательстве нет, а потому она - не потерпевшая.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, по данному факту указанная женщина не может быть потерпевшей. В данном случае могут быть потерпевшими только те лица, которые перечислили на ее счет денежные средства", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Юристы с такой формулировкой не согласны. Считают: если свою невиновность женщина не докажет, ей может грозить судебное разбирательство. За мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

В каком смысле правоохранительные органы отказываются принимать заявление, мне непонятно, потому что в законодательстве Республики Казахстан мошенничество рассмотрено как обман, в первую очередь, и злоупотребление доверием. То есть и то и другое по факту имеется. На данном этапе правоохранительные органы обязаны принять заявление и рассмотреть в ходе расследования мошеннические действия преступников", - считает юрист Нура Тыныскызы.

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