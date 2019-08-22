Мошенница обманула жителей ЗКО на 54 млн тенге, предлагая купить дешевые квартиры

Уральск. 21 августа. Kazakhstan Today - Мошенница обманула жителей Западно-Казахстанской области на 54 млн тенге, предлагая купить дешевые квартиры, передает Kazakhstan Today.

За 2-3-комнатную квартиру мошенница просила всего 4-5 млн тенге. Это в два, а то и в три раза ниже официальных цен", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве пояснили, что "риелтор" снимала квартиру и показывала ее людям, говоря, что в данный момент квартира находится под арестом. Некоторые клиенты даже не смотрели квартиры, а верили фотографиям.

Одна из жертв аферистки отдала 7,2 млн тенге. О дешевом жилье узнала через родственников и сразу же попалась на удочку: квартиру обещали чуть ли не даром якобы из-за проблем и банковских торгов. Эти деньги потерпевшая отдала мошеннице в надежде приобрети сразу 2 квартиры", - рассказали в департаменте полиции.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в полицию поступили заявления от 20 обманутых граждан, отдавших мошеннице от 500 тыс. до 7,2 млн тенге. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составила 54 млн 450 тыс. тенге. Между тем в полицию едва ли ни ежедневно обращаются новые жертвы.

В числе обманутых - пенсионеры, педагоги, госслужащие, а также предприниматели.

"Когда к нам обратились заявители, то некоторые по году ждали. Объясняли они это тем, что она была на связи, говорила, что есть трудности, проблемы с оформлением, но рано или поздно вы получите", - рассказал заместитель начальника УП Уральска Торебек Маратов.

По информации пресс-службы, в отношении 36-летней женщины проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК (Мошенничество). Подозреваемая находится в следственном изоляторе. В апреле текущего года она была осуждена за мошенничество на 3 года лишения свободы".

Также в ДП отметили, что деньги своим жертвам подозреваемая не вернула. Куда делись миллионы тенге доверчивых граждан, будет выяснять следствие.

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