Шымкент. 2 августа. Kazakhstan Today - Земельный мошенник обманул четырех шымкентцев на 1,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

28 и 29 июля текущего года в департамент полиции Шымкента обратились четыре гражданина с идентичными жалобами о том, что они стали жертвами мошенничества одного и того же человека. Злоумышленник, обманным путем войдя в доверие жителей города и убедив их, что поможет в вопросах приобретения земли, взял у них деньги в сумме около 1,5 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента.

В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и доставили в управление полиции Абайского района.

По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье "Мошенничество".

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