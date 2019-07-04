На 12 млн тенге обманул мошенник жителей Западного Казахстана

Уральск. 3 июля. Kazakhstan Today - 35-летний житель Западно-Казахстанской области обманул 12 человек на 12 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратились 12 жителей Западно-Казахстанской области, которые сообщили, что 35-летний мужчина под предлогом покупки арестованных автомобилей (для потерпевших), путем обмана завладел их денежными средствами на общую сумму 12 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

По данному факту Абайским отделом полиции Уральска проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".

Департамент полиции ЗКО обращается к жителям области. Если вы пострадали от мошеннических действии данного лица, следует обратиться с заявлением в Абайский отдел полиции УП Уральска или позвонить по телефонам (7112)98-43-03, 98-45-16, 102", - говорится в сообщении.





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