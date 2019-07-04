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На 12 млн тенге обманул мошенник жителей Западного Казахстана

03.07.2019, 15:38 4510
На 12 млн тенге обманул мошенник жителей Западного Казахстана
Уральск. 3 июля. Kazakhstan Today - 35-летний житель Западно-Казахстанской области обманул 12 человек на 12 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
В полицию обратились 12 жителей Западно-Казахстанской области, которые сообщили, что 35-летний мужчина под предлогом покупки арестованных автомобилей (для потерпевших), путем обмана завладел их денежными средствами на общую сумму 12 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
 
По данному факту Абайским отделом полиции Уральска проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".
 

Департамент полиции ЗКО обращается к жителям области. Если вы пострадали от мошеннических действии данного лица, следует обратиться с заявлением в Абайский отдел полиции УП Уральска или позвонить по телефонам (7112)98-43-03, 98-45-16, 102", - говорится в сообщении. 


Напомним, ранее в столице была задержана семейная пара мошенников, предлагавшая купить несуществующие автомобили через Интернет, а в Алматы мошенник продавал взятые в аренду автомобили. Также в полиции сообщали, что мошенники продают казахстанцам арендованные в России автомобили, после чего угоняют их. Жертвами такой схемы стали жители Костанайской области.
 

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