МВД: 19 человек проходят подозреваемыми по делу о вербовке девушек для занятия проституцией в Бахрейне

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Следственный департамент МВД Казахстана расследует уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан РК, РФ и Бахрейна, которые с 2016 по 2020 год занимались вербовкой на территории Казахстан девушек, которых отправляли в Бахрейн для занятия проституцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, установлено 39 потерпевших, подозреваемыми признаны 19 человек. 15 из них арестованы, трое объявлены в международный розыск.

Установлено также местонахождение шести граждан РК, которые также были вовлечены в этот незаконный преступный бизнес. При взаимодействии МВД и Генеральной прокуратуры девушки смогли вернуться домой из Бахрейна, Турции, ОАЭ", - сказал Адилов.

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