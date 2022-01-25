МВД: В больницах остаются 23 участника массовых беспорядков

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НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ – На сегодняшний день в больницах и специализированных охраняемых палатах находится 23 участника массовых беспорядков, задержанных полицией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Телесные повреждения они получили на месте беспорядков. Эти факты зарегистрированы в полиции при задержании, сообщает "Хабар 24".

По данным МВД, в следственных изоляторах на сегодня находятся 711 человек, задержанных во время массовых беспорядков, и еще 20 - под домашним арестом или под подпиской о невыезде.





Также в МВД сообщили о жалобах, поступающих в адрес полиции. По словам официального представителя ведомства Нурдильды Ораза, в течение недели от граждан поступил 46 жалоб по фактам задержания, 18 - по поиску задержанных родственников, 28 - по фактам осмотра телефонов.

Как пояснили в министерстве, у подозреваемых изъяты сотовые телефоны в рамках досудебных расследований, проводимых по статьям 255 УК РК (Акт терроризма), 269 УК РК (Нападение на здания и сооружения), 272 УК РК (Массовые беспорядки). После санкционированного осмотра телефоны вернут.

По всем обращениям проводятся служебные расследования.



