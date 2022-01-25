МВД: В больницах остаются 23 участника массовых беспорядков

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Телесные повреждения они получили на месте беспорядков. Эти факты зарегистрированы в полиции при задержании, сообщает "Хабар 24".
По данным МВД, в следственных изоляторах на сегодня находятся 711 человек, задержанных во время массовых беспорядков, и еще 20 - под домашним арестом или под подпиской о невыезде.
Также в МВД сообщили о жалобах, поступающих в адрес полиции. По словам официального представителя ведомства Нурдильды Ораза, в течение недели от граждан поступил 46 жалоб по фактам задержания, 18 - по поиску задержанных родственников, 28 - по фактам осмотра телефонов.
Как пояснили в министерстве, у подозреваемых изъяты сотовые телефоны в рамках досудебных расследований, проводимых по статьям 255 УК РК (Акт терроризма), 269 УК РК (Нападение на здания и сооружения), 272 УК РК (Массовые беспорядки). После санкционированного осмотра телефоны вернут.
По всем обращениям проводятся служебные расследования.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Республики Казахстан расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям.