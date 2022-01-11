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МВД: в Казахстане задержаны 7939 лиц

10.01.2022, 11:32 19406
МВД: в Казахстане задержаны 7939 лиц
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по всей стране задержано 7939 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, полицейскими совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. 
 

Изъято пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия", - уточнили в пресс-службе МВД.


Ранее сообщалось, что на территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых активно участвовали в массовых беспорядках с 4 по 8 января 2022 года. 
 

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Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием

11.01.2022, 16:28 3961
Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал 18-летний житель Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанный признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. 
 
Похищенное оружие он складировал в тайнике на карьерах. 
 

Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию незаконно хранящегося оружия", - рассказали в комендатуре города Алматы. 


 

В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков

11.01.2022, 16:26 4716
В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков
Фото: instagram/talgar_akimat
ТАЛГАР. 11 ЯНВАРЯ - В Талгаре задержали граждан Таджикистана и Узбекистана за изготовление наркотиков во время режима чрезвычайного положения в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозрительные лица на автомашине марки "Мерседес" были замечены в 5 утра в ходе ночного патрулирования сотрудниками акимата и волонтеров, из числа местных жителей в селе Туздыбастау. Обнаружив находящихся в машине двоих мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию", - сообщает акимат Талгарского района на своем паблике в Instagram.

 
В ходе досмотра полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Задержанные женщины рассказали, что прибыли в село для изготовления и распространения наркотиков в одном из частных домов, проинформировали в акимате.
 
Как выяснилось, двое задержанных мужчин оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана, а их спутницы жительницами Алматы.
 
Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.


Как сообщалось ранее, жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
 

За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек

11.01.2022, 16:15 3646
За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек
Фото: Policia.kz
ТУРКЕСТАН. 11 ЯНВАРЯ - Свыше 900 человек за время введения ЧП доставлены в полицию Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков заявил, что во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути, сообщает Polisia.kz.
 

Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал комендант, начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

 
На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная.
 
 

В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием

11.01.2022, 13:47 7536
В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием
Фото: Policia.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы, сообщает Polisia.kz
 
На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 291 УК РК. 
 
В целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.
 

В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ

11.01.2022, 13:37 7466
В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ
Фото: policia_kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, похищенное из оружейного магазина в результате мародерства. В департаменте полиции сообщили, что он также имеет причастность к фактам мародерства. 
 
Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у троих злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами. 
 
Подозреваемые взяты под стражу.

 

МВД: правоохранителями задержано 9900 человек

11.01.2022, 09:41 10841
МВД: правоохранителями задержано 9900 человек
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По информации Министертсва внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли один пистолет Макарова и магазины к нему без патронов, а также один бронежилет и пневматический пистолет "ТОЗ 35". 

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок. На 11 января в городе задержано 1237 подозреваемых.
 

В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области

10.01.2022, 19:53 14276
В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области
Фото: telegram_CORONAVIRUS2020.KZ
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 8 января 2022 года в городе Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, МО и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

 
Как заявили ведомстве, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.). 
 
 

Группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире

10.01.2022, 12:37 18786
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - Очередная группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержана полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова", - сообщает информцентр комендатуры города Алматы.

 
Отмечается, что самому старшему из них 25, младшему - 19 лет. 
 

В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами преступным путем", - говорится в сообщении. 

 
На данном этапе досудебного расследования установлено, что задержанные являются активными участниками массовых беспорядков и мародерств в Алматы. 
 
Подозреваемые взяты под стражу. 
 



 

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