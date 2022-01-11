МВД: в Казахстане задержаны 7939 лиц

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По информации ведомства, полицейскими совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.
Изъято пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия", - уточнили в пресс-службе МВД.
Ранее сообщалось, что на территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых активно участвовали в массовых беспорядках с 4 по 8 января 2022 года.