В Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки

Спецслужбами задержаны четыре члена одной из ячеек, лидер которой проходил подготовку в зарубежных экстремистских центрах. Задержанные подозреваются в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность. При обысках в местах их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства", - сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом ДКНБ по Алматы.
По данным ведомства, "лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с зарубежными террористическими группировками".
По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры. Организован розыск его пособников. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются", - проинформировали в штабе.
Наряду с этим, в ведомстве отметили, что распространяемая информация о хищении из ДКНБ по Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности.
Департамент работает в усиленном режиме в соответствии с требованиями "красного" уровня террористической угрозы", - добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что 9 января в Алматы задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.