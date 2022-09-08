МВД: задержаны 11 участников транснациональных преступных групп

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АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В ходе оперативной разработки департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Генеральной прокуратуры пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции. При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловска, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемый "киллер", которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии", - сообщает Polisia.kz .

Отмечается, что проведено 25 обысковых мероприятий мест их пребывания и проживания, в ходе которых изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также наркотические средства в особо крупном размере.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления.



