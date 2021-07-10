На карагандинца с 20 млн тенге напали перед зданием банка

КАРАГАНДА. 9 ИЮЛЯ - На жителя Караганды совершено разбойное нападение перед зданием банка, куда он приехал с 20 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Центр оперативного управления УП города Караганды 30 июня, около 20.00, поступило сообщение: двое неизвестных на парковке у здания банка с применением насилия завладели деньгами в сумме 500 тыс. тенге. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы, сообщает Polisia.kz

Установлено, что 59-летний потерпевший, работающий менеджером в торговом предприятии по реализации продовольственных товаров, получил в оптовой организации 20 млн тенге за поставленную продукцию. Он тут же повез их в банк, чтобы перечислить в головной офис. Около 16.30 мужчина припарковался у входа в финансовое учреждение и собирался выходить из салона авто, когда к автомобилю внезапно подбежали двое молодых людей. Они распахнули дверцы и попытались вырвать из рук менеджера пакет с деньгами.

Мужчина оказал сопротивление. Злоумышленники смогли надорвать пакет, из которого вывалились несколько пачек с купюрами. Подобрав их, налетчики скрылись. Сумма ущерба составила 500 тыс. тенге.

Розыск подозреваемых осложнился тем обстоятельством, что потерпевший обратился к нам спустя более трех часов после нападения на него. Как он объяснил, все это время отходил от шока. На месте происшествия провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых установили трех подозреваемых. Они успели покинуть город. Мы обнаружили их на территории Восточно-Казахстанской области. В том регионе они вскоре были задержаны в ходе совместной операции карагандинских сотрудников и сотрудников ДП Восточно-Казахстанской области. На раскрытие данного преступления ушли дежурные сутки", - сообщил заместитель начальника УП Караганды Шахназар Салин.

Все подозреваемые - жители Караганды в возрасте от 22 до 28 лет. В отношении них суд санкционировал меру пресечения в виде "содержание под стражей". Ведется расследование по статье 192 УК РК (Разбой).

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