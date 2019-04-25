На российско-казахстанской границе задержали кыргызстанца, разыскиваемого полицией Узбекистана

Актобе. 24 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские пограничники на российско-казахстанской границе задержали кыргызстанца, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана, передает Kazakhstan Today.
Пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан-авто" Актюбинского пограничного отряда задержан гражданин Кыргызской Республики, 1982 года рождения, следовавший из РФ в РК. По результатам проверочных мероприятий, проведенных в отношении данного гражданина, установлено, что он находится в розыске за совершенные на территории Узбекистана преступления по части 2 статьи 25, части 2 статьи 182, части 3 статьи 185 УК РУз", - проинформировала пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
Задержанный передан в отдел полиции Мартукского района.
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