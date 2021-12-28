На трассе Актобе - Астрахань у мужчины в авто обнаружили 70 килограммов рыбы осетровых пород

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21 декабря, около 12.50, у 30-летнего мужчины в автомобиле было обнаружено 23 штуки осетровых рыб, упакованных в полиэтиленовый пакет, сообщает azh.kz.
Преступная деятельность была выявлена сотрудниками патрульной полиции при ДП Атырауской области в ходе проведения проверочных работ по оперативно-профилактическому мероприятию "Бекіре-2021" на трассе Актобе - Астрахань", - заявили в ДП Атырауской области.
При сдаче указанных 23 штук осетровых видов рыб на завод "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" общая масса составила 67 килограммов 600 граммов. Незаконно выловленная рыба, изъятая полицейскими, будет передана осетровому заводу. Затем, согласно приговору суда, будет продана в пользу государства
В настоящее время по указанному факту начато досудебное расследование в отношении водителя и пассажира автомобиля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы.