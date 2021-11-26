В Мангистауской области пограничники обнаружили схрон рыбы

Фото: пресс-служба КНБ РК

АКТАУ. 25 НОЯБРЯ - Пограничники обнаружил рыбу осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совместных мероприятий департамента пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов населенного пункта Форт-Шевченко задержаны трое граждан, у которых обнаружена рыба осетровых пород в количестве 42 штук общим весом 158 килограммов, сообщает пресс-служба КНБ РК.

По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 2,4,5 части 2 статьи 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.

2 ноября сотрудники полиции ОП Капшагая задержали "Газель", в которой находилось около 3 тонн незаконно добытой рыбы.