На жительницу Павлодара напал неизвестный с кирпичом

ПАВЛОДАР. 23 АВГУСТА - 23 августа в 15.30 в центральный отдел полиции Павлодара обратилась 20-летняя жительница города, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 августа около 01.10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом, сообщает Polisia.kz

В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга", от госпитализации девушка отказалась. Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа.

По данному факту начато досудебное расследование по факту хулиганства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины.