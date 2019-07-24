Начальника колонии подозревают в получении взятки в Павлодарской области

Павлодар. 22 июля. Kazakhstan Today - Начальник Учреждения уголовно-исполнительной системы в Павлодарской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан противодействию коррупции Павлодарской области совместно с УСБ ДУИС области выявлен факт получения взятки и.о. начальника Учреждения уголовно-исполнительной системы области майором юстиции.

"Он подозревается в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору с одним из осужденных, на системной основе получил взятку в сумме 250 000 тенге от директора частной компании за заключение индивидуальных трудовых договоров с заключенными. Подозреваемый признал вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения. Расследование продолжается", - сообщает Агентство Республики Казахстан противодействию коррупции.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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