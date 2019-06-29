Надругавшийся над девушкой в туалете на Медеу насильник осужден на 3,5 года

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Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - В Медеуском районном суде Алматы огласили приговор по уголовному делу об изнасиловании в общественном туалете на "Медеу". Насильника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Также суд обязал его выплатить девушке моральный вред в размере 300 тыс. тенге, пишет inAlmaty.kz

Подсудимый, 1988 года рождения, полностью признал свою вину и попросил прощения. Он готов заплатить моральный ущерб потерпевшей. Стоит отметить, что на прениях прокурор запрашивал 4 года наказания в колонии максимальной безопасности.

В марте этого года свидание закончилось изнасилованием в туалете высокогорного катка "Медеу". В период досудебного расследования подозреваемого отпустили под залог. Это несмотря на то, что ранее он уже был судим: дважды за изнасилование, один раз за мошенничество.

Затем апелляционная инстанция Алматинского городского суда по ходатайству прокуратуры Медеуского района изменила меру пресечения. Насильник был заключен под стражу в зале суда.

Ранее о преступлении в туалете на "Медеу" сообщил адвокат Джохар Утебеков. Он отметил, что в Казахстане изнасилование относится к разряду преступлений средней тяжести. Это позволяет подозреваемым избегать ареста до приговора суда. По таким делам в подавляющем большинстве случаев и приговор не влечет реальное лишение свободы. По мнению адвоката, изнасилование необходимо вернуть в категорию тяжких преступлений

С аналогичным требованием ранее выступали представители общественности. Они предложили ужесточить наказание за преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами . По данным активистов, только за 9 месяцев 2018 года в РК были изнасилованы 914 женщин, в отношении 204 предпринимались домогательства. Так как изнасилование относится к преступлениям средней тяжести, виновные по этой статье получают от 3 до 5 лет заключения. Но зачастую виновным удается и вовсе уйти от ответственности.

Большой резонанс в обществе вызвала информация о групповом изнасиловании сотрудниками СИЗО Алматы заключенной Натальи Слекишиной, в результате которого она забеременела и родила ребенка.

Несмотря на множество трагических случаев, пока в Казахстане ужесточили наказание только в отношении насильников, надругавшихся над детьми. Но, несмотря на это, масштаб преступлений в отношении несовершеннолетних ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату

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