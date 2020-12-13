Нападение на инкассаторов в Жанаозене: все подозреваемые задержаны

Жанаозен. 12 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские задержали всех подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Жанаозене, передает Kazakhstan Today.

3 декабря, в 18.33, в Центр оперативного управления полиции города Жанаозен поступило сообщение о том, что в 4-м микрорайоне, возле отделения одного из банков второго уровня, совершено нападение на инкассаторскую машину . Как было установлено в дальнейшем, у водителя-инкассатора преступники, угрожая ножом, забрали 76 миллионов тенге и скрылись с места преступления на легковой автомашине. Водителем инкассаторского автомобиля вдогонку было произведено несколько выстрелов. Незамедлительно был введен специальный план действий сил и средств органов правопорядка, ориентированы патрули и посты полиции города, а также ближайших регионов", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Для раскрытия этого дерзкого, заранее подготовленного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Мангистауской области.

Полицейскими были тщательно изучены камеры видеонаблюдения с места происшествия. Составлены возможные маршруты, по которым могли бы скрыться преступники, перекрыты все въезды и выезды из города. По базам данных были установлены и проверены все автомобили, подходящие под описание автотранспорта злоумышленников. Допрошены свидетели и очевидцы. Одновременно проводилась оперативная работа.

Около полуночи была задержана похожая по цвету автомашина, водитель которой вызвал подозрения у сотрудников полиции. Изучив видео с места, обнаружив на машине зашпаклеванные места, которые, возможно, скрывали попадание пуль, и установив место работы - та же инкассаторская компания, полицейские задержали водителя по подозрению в совершении преступления. Однако он продолжал отрицать какое-либо отношение к разбою. Проведя значительную работу по выявлению связей и контактов задержанного, сотрудники уголовного розыска задержали еще одного подозреваемого в нападении. У него при обыске нашли часть похищенных денег, закопанных в котельной дома", - проинформировали в МВД.

По информации ведомства, 11 декабря полицией был задержан третий соучастник преступления.

Как установлено следствием, преступники готовились к нападению на инкассаторов тщательно в течение месяца. Ими были рассчитаны маршрут и время движения инкассаторской машины, распределены роли, выбрано оружие. Похищенные деньги злоумышленники разделили между собой", - сообщили в полиции.

По факту нападения на инкассаторов проводится расследование по части 4 статьи 192 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства