Насильник-грабитель из Алматы получил шесть с половиной лет заключения

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - Шесть с половиной лет проведёт за решёткой насильник-грабитель из Алматы. Он по ночам обворовывал дома и принуждал к сексу жительниц квартир, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Осуждённый проникал в дома, брал ценные вещи - сумки, драгоценности, деньги. После этого, вооружившись ножом с хозяйской кухни, направлялся к спящим женщинам и принуждал к сексуальным действиям.

В итоге домушнику дали шесть с половиной лет с выплатой моральной компенсации каждой из пяти пострадавших. Это более 4,5 млн тенге. Смягчающим обстоятельством в суде стала малолетняя дочь преступника. Потерпевшие решением суда остались недовольны.

Честно говоря, я в шоке, даже вот прям реально тяжело говорить. Мы как пострадавшие просили от 10 до 15 лет, потому что всё-таки два ограбления было, было ограбление также с изнасилованием, попытка изнасилования и ещё плюс молодого человека порезали ножом", - прокомментировала пострадавшая Оксана Пелоян.

Напомним, департамент полиции Алматы в феврале сообщил о задержании ранее судимого мужчины, который среди ночи проник в жилище молодой семьи. Несмотря на то, что хозяева жилища были дома, в комнату, где спали маленькие дети, ворвался незнакомый мужчина в маске. Он схватил хозяйскую сумку, побежал на кухню и прыгнул через окно с третьего этажа на козырек подъезда. Со слов потерпевшей, грабитель слез с козырька подъезда, снял маску и ушел неспешным шагом. Вскоре домушника задержали, у него были обнаружены и изъяты похищенная сумка, кухонный нож и маска.

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