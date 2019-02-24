Причастность квартирного вора к изнасилованию и разбойному нападению установила полиция Алматы

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Задержанный за кражу из квартиры в Алматы мужчина оказался причастным к изнасилованию и разбойному нападению, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции города Алматы на минувшей неделе сообщил о задержании ранее судимого мужчины, который среди ночи проник в жилище молодой семьи.

Несмотря на то, что хозяева жилища были дома, в комнату, где спали маленькие дети, ворвался незнакомый мужчина в маске. Он схватил хозяйскую сумку, побежал на кухню и прыгнул через окно с третьего этажа на козырек подъезда. Со слов потерпевшей, грабитель слез с козырька подъезда, снял маску и ушел неспешным шагом. Уже через минуты поиском злоумышленника занялись экипажи дорожно-патрульной полиции "Буран" и ночные поисковые наряды "Фотон". При проческе местности в соседних дворах инспекторами было замечено движение. Оказалось, что это "домушник", притаившись, рылся в женской сумке. Документов у задержанного при себе не было, он представился 40-летним гражданином Т. В ходе личного досмотра следственно-оперативной группой были обнаружены и изъяты похищенная сумка, кухонный нож и маска. Хозяйка квартиры сразу же опознала незваного гостя и свои вещи", - напомнил начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В полицейском подразделении отметили, что в ходе проведения досудебного расследования установлена причастность подозреваемого к совершению ряд тяжких преступлений на территории города.

Визитной карточкой Т., 1978 года рождения, является тот факт, что в чужие жилища он проникал исключительно через окно кухни. В первую очередь среди посторонней утвари он искал кухонный нож - для подстраховки. В прошлом году на территории нашего района подозреваемый совершил изнасилование. Тогда он через окно проник в квартиру потерпевшей на пятом этаже. Прихватив на кухне нож для резки мяса, он пригрозил своей жертве убийством и надругался над ней. За несколько дней до задержания он совершил разбойное нападение. В данном эпизоде он проник через окно в квартиру на третьем этаже. С хозяином жилища у него завязалась борьба, в результате чего мужчина получил ножевое ранение руки. С места преступления злоумышленнику удалось унести драгоценные изделия и денежные средства", - уточнил подполковник Мендебаев.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Личность задержанного проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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