Алматы.16 июля. Kazakhstan Today - В Алматы насильник 15-летней девочки пытался сбежать от полиции, выпрыгнув с 12-го этажа, передает Kazakhstan Today.

31-летний приезжий из Экибастуза был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении разбойного нападения и изнасиловании несовершеннолетней, сообщает Polisia.kz

Данное преступление имело место 11 июля на территории частного сектора. В полдень в один из домов по улице Покровская, путем подбора ключа, проник неизвестный мужчина. В этот момент в доме были двое детей: 4-летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой. С целью раскрытия этого вопиющего и особо тяжкого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

По его словам, 15 июля полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого.

Это квартира на 12-м этаже одного из ЖК по проспекту Аль-Фараби. При задержании гражданин Ш. пытался скрыться: он выпрыгнул в открытое окно и приземлился на террасе этажом ниже, вслед за ним, рискуя своей жизнью, бросился оперуполномоченный, майор полиции Бакытжан Бакиров. Он, несмотря на перелом ноги, блокировал подозреваемого и не дал ему сбежать", - уточнил Амантаев.

В настоящее время расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса: 192 (Разбой) и 120 (Изнасилование). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





За самоотверженность, проявленную при обезвреживании особо опасного преступника, майор Бакиров будет предоставлен к поощрению.

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