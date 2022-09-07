Насильник детей из Талдыкоргана приговорен к 20 годам тюрьмы

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ТАЛДЫКОРГАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане 49-летний насильник детей, обвиняемый в надругательстве над своей 13-летней падчерицей, приговорен к 20 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, ребенок неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны отчима, что было доказано материалами уголовного дела и учтено при вынесении судебного приговора.
Выяснилось, что 49-летний мужчина в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала. В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9-летнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления, и по завершении расследования материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд", - проинформировал начальник следственного управления ДП области Жетысу Руслан Чарапиев.
Отмечается, что факт был выявлен в ноябре прошлого года школьными учителями потерпевшей девочки.
Уголовное дело зарегистрировали по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Подозреваемого задержали и поместили под стражу.
Дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам, решением которого 28 июня обвиняемый был признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности. Судебный приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу.