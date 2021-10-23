Система Orphus

Насильник из Каражала осужден на 23 года

22.10.2021, 13:14 124984
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - Насильника из Каражала осудили на 23 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летнего жителя города Каражал обвиняют в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования. 
 

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден на 23 года лишения свободы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин на онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, показатель преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев этого года снизился на 6,3%. Ювенальная полиция проводит систематическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
 
Напомним, девочку похитили в апреле этого года. Полицейские нашли ребенка в заброшенном доме с 55-летним жителем города
 

Комментарии

новости по теме

В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии

22.10.2021, 19:52 87562
В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии
Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета имени Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. По его словам, ножевые ранения он нанес из-за неприязненных отношений. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
 
Напомним, 7 октября в Уральске в массовая драка закончилась поножовщиной.
 
16 сентября в результате ДТП в Нур-Султане произошел конфликт между водителями, который закончился поножовщиной.
 
13 октября в Кокшетау драка закончилась поножовщиной.
 

В Капшагае нашли повешенным 13-летнего подростка

22.10.2021, 12:58 127846
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 

Убийство на почве ревности произошло в Павлодарской области

22.10.2021, 11:40 76492
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - 61-летний житель Павлодарской области задержан за убийство 28-летней сельчанки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июне текущего года в полицию Успенского района Павлодарской области обратился мужчина, сообщив, что во дворе его дома убили 28-летнюю сельчанку.
 

В ходе изучения всех обстоятельств, а также опроса свидетелей полицией было установлено, что убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним жителем села Успенка. Совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины, и девушка решила уйти от возлюбленного. Так как проживать ей было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к этому знакомому приехал друг из Павлодара. Между гостем и девушкой вспыхнули чувства, в город они решили вернуться уже вместе… Узнав, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения и уезжает, 61-летний сельчанин пришел в ярость. Чрезмерно употребив спиртного, он взял нож и направился к дому, где временно проживала девушка. Мужчина пытался поговорить с ней, хотел возвратить былое и даже уговаривал вернуться к нему, но никакие предлоги и уговоры не смогли переубедить сельчанку. Тогда мужчина, вынув нож из кармана, ударил бывшую возлюбленную в грудную клетку, и не один раз", - сообщает подробности Polisia.kz.

 
После совершения убийства злоумышленник убежал в неизвестном направлении. 
 
Владелец дома сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Полицейские в течение короткого времени установили местонахождение подозреваемого и задержали. 
 
За совершение данного преступления 61-летний житель региона осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов