Павлодар. 31 октября. Kazakhstan Today - Неизвестные устроили стрельбу возле гостиницы в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Фотографии с места происшествия опубликованы на странице @tipav1o в социальной сети Инстаграм. На них видны пулевые отверстия в стеклах и плитке здания в центральной промзоне города, пишет Павлодар-онлайн

Территория у гостиницы "Мерей", в районе которой и произошла стрельба, огорожена сигнальной лентой с надписью: "Не пересекать".

31 октября, в 2 часа ночи, в районе центральной промзоны неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

По сообщению ведомства, факт зарегистрирован. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).

Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. О пострадавших не сообщается.

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