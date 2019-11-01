Неизвестные устроили стрельбу возле гостиницы в Павлодаре

Фотографии с места происшествия опубликованы на странице @tipav1o в социальной сети Инстаграм. На них видны пулевые отверстия в стеклах и плитке здания в центральной промзоне города, пишет Павлодар-онлайн.
Территория у гостиницы "Мерей", в районе которой и произошла стрельба, огорожена сигнальной лентой с надписью: "Не пересекать".
31 октября, в 2 часа ночи, в районе центральной промзоны неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
По сообщению ведомства, факт зарегистрирован. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).
Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. О пострадавших не сообщается.
Напомним, сегодня ночью также произошла стрельба у кафе, расположенного в 3-м микрорайоне Талдыкоргана. В результате пострадал мужчина.
29 октября неизвестные лица зашли в кафе по улице Аргынбекова в Шымкенте и произвели несколько выстрелов. Один человек скончался на месте происшествия и 5 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
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