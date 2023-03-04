03.03.2023, 08:44 36751
Несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схроны с оружием обнаружили сразу в нескольких районах области Жетысу, сообщает Polisia.kz.
При проведении отработки "Кару" полицейские Жетысу изъяли из незаконного оборота арсенал огнестрельного оружия и патроны к ним. Схроны обнаружены на территории трех районов.
Кроме того, оружие изъято у жителей трех городов. На заброшенной АЗС близ поселка Таусамалы в Аксуском районе обнаружен боевой пистолет.
В дачном массиве близ поселка Шымыр Ескельдинского района найден схрон со светошумовой гранатой и более 50 патронами.
Кроме того, в частном доме у жителя Саркана изъят обрез ружья. В Талдыкоргане задержали молодого мужчину, носившего с собой газовый пистолет неизвестной марки. В Текели и Кербулакском районе у местных жителей изъято две единицы незаконно хранящихся охотничьих ружей.
По всем фактам изъятия оружия и боеприпасов приводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области.
В конце февраля в Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия.
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04.03.2023, 12:41 5641
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданки Казахстана К. для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 годов обманным путем, обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 млн тенге. После совершения преступления гражданка К. скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в январе текущего года подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами данной страны.
Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнеров гражданка К. экстрадирована в нашу страну. В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Астаны", - уточнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве также напомнили, что за совершение подобных преступлений грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
03.03.2023, 18:27 20996
Свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60 нарушений, связанных с бесконтрольной застройкой на близлежащих к Алматы территориях, выявила прокуратура Алматинской области в рамках проекта "Земля по закону".
Выявлено более 60 нарушений. Среди них - факты необоснованного расширения границ, а также факты изменения функциональных зон населенных пунктов. Эти нарушения способствуют бесконтрольной застройке без учета нагрузки на инфраструктуру, дороги, социальные объекты", - цитирует Sputnik.kz пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров и включает пять административных районов области.
В зоне особого внимания оказались Талгарский, Карасайский, Илийский, Енбекшиказахский и Жамбылский районы, где местные власти уличили в игнорировании генерального плана по застройке, утвержденного правительством в 2010 году.
Как установлено, земли, предусмотренные под школы, больницы, детские сады и парки, изменяются под жилищное строительство и коммерческие объекты и хаотично застраиваются без учета нагрузки на коммунальную инфраструктуру, дороги и социальные объекты, отметили в прокуратуре.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
03.03.2023, 13:53 30556
В Туркестане несовершеннолетнюю девочку сбросили с шестого этажа за отказ заниматься проституцией
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане несовершеннолетнюю девочку пытались вовлечь в занятия проституцией.
За отказ обслужить "клиента" 17-летнюю девушку сбросили с шестого этажа гостиницы. Она получила многочисленные травмы, но осталась жива.
О трагическом случае написала в Instagram известная казахстанская правозащитница Дина Тансари. Она опубликовала обращение родных девочки.
По их словам, 17-летнюю девочку пригласила приехать в Туркестан на заработки ее знакомая. Она предложила ей оказать клиенту интимные услуги за 140 тысяч тенге.
Клиент снимает номер в гостинице "Риксос", туда Б. отправляет несовершеннолетнюю, но так как ранее она никогда этого не делала, девочка начинает сильно паниковать. Клиент отказывается от услуги и просит деньги обратно. Девочка звонит Б., чтобы она отправила деньги, Б. отказывается отправлять деньги обратно, требует, чтобы та отработала с клиентом.
Далее, как написано в обращении, между клиентом и девочкой произошел конфликт, после которого он запер ее в номере и ушел. Затем в номер зашли три женщины, избили девочку, а затем сбросили с балкона шестого этажа.
Персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию. Женщин нашли по видеокамерам, однако они заявили, что девочка сама спрыгнула с балкона в состоянии алкогольного опьянения. Однако судмедэкспертиза не обнаружила в крови у девочки алкоголь.
Полиция города Туркестана скрывает доказательства, в деле нет допроса этих женщин, вообще никто не допрошен. А дело расследуют по статье 105 УК РК (Доведение до суицида). С 23 февраля нет никаких результатов", - написала Тансари.
По словам родных, у девочки нет родителей, она сирота и живет с родственниками.
Правозащитница опасается, что виновные не понесут должного наказания, и просит пересмотреть дело.
В пресс-службе ДП Туркестана сообщили, что данный факт проходит проверку, идет следствие, подробностями обещали поделиться в официальном комментарии позднее", - пишет телеканал Otyrar.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросло число преступлений против детей. Только за январь этого года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе прошлого года.
В Мангистауской области насильника двух детей приговорили к пожизненному заключению. Пожизненный срок получил также насильник, убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области.
02.03.2023, 17:24 52196
Похитивших мужчину вымогателей задержали в Алматы
Трое похитителей удерживали алматинца на съемной квартире и вымогали у него крупную сумму денег
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трое вымогателей похитили алматинца и требовали у него крупную сумму денег. Подозреваемые задержаны.
Задержаны трое мужчин, которые, по предварительным данным следствия, похитили 40-летнего алматинца, держали его на съемной квартире и, применяя силу, вымогали у него 1 млн тенге. Но прежде фигуранты отобрали у него мобильный телефон и золотую цепочку. Этой суммы у гражданина Г. не оказалось. Тогда злоумышленники потребовали у жертвы взять деньги у знакомых. По пути следования потерпевший увидел патрульную машину и стал кричать о помощи. Подозреваемые бросились бежать, но были задержаны", - сообщает Polisia.kz.
Один из задержанных - житель Алматинской области, ему 28 лет. Двое других - уроженцы ВКО, им 29 и 27 лет.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело статье 194 УК РК "Вымогательство" и по статье 125 УК РК "Похищение человека". Иные детали по уголовному делу разглашению не подлежат.
Напомним, на днях в Алматы задержали похитителей, которые пытались увезти мужчину в багажнике его собственного автомобиля. По словам задержанных, таким образом они хотели принудить мужчину вернуть им крупный долг.
02.03.2023, 16:53 53201
Обманувших казахстанцев на 700 млн тенге организаторов финпирамид осудили в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторов финансовых пирамид MMK Investment и Eden Life7, жертвами которых стали 34 человека, приговорили к судебным срокам.
Суд приговорил гражданина Т. к шести годам лишения свободы. Гражданка С. с учетом ее возраста (65 лет) и состояния здоровья приговорена к пяти годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда № 2 Сарыаркинского района Астаны.
Жертвами мошенников стали 34 человека, в общей сложности они потеряли 164 миллиона тенге. Осужденные возглавляли финансовые пирамиды с ноября 2020 по январь 2022 года, сообщает Ulysmedia.kz.
Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 миллионов тенге и 691 тысячи долларов. Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании", - рассказали в суде.
Осужденные свою вину не признали, сторона защиты просила прекратить уголовное дело. Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть - оставлены без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды GAP в Шымкенте приговорили к 6 годам лишения свободы. Всего в прошлом году в Казахстане ликвидировано 29 финансовых пирамид, заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с их рекламой.
02.03.2023, 16:13 54216
Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов.
Как сообщает Polisia.kz, ранее задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане - К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров. Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей - так называемых кабанов из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", - сообщается на сайте МВД.
Сообщники Токарева также собирали сведения о потерпевших, в том числе из открытых источников. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).
Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - рассказали в полиции.
Напомним, в конце февраля в Алматы задержали координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Всего за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
01.03.2023, 14:13 79491
Попытку похищения человека предотвратили в Алматы
Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматы предотвратили похищение человека. Мужчину пытались увезти в багажнике автомобиля.
Преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе", - сообщает Polisia.kz.
Мужчину насильно затолкали в багажник автомашины Chevrolet. По городу был введен спецплан "Перехват".
Указанная автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства", - сообщил командир взвода ППП УМПС ДП города Алматы Мейиржан Калкеев.
Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка.
По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг.
Потерпевший в свою очередь настаивает на обратном и благодарит сотрудников полиции за его спасение", - рассказали в полиции.
Другие детали уголовного дела разглашению не подлежат.
Напомним, в январе в Алматинской области похитили 21-летнюю девушку якобы для замужества. Несколько недель потерпевшую избивали и насиловали.
28.02.2023, 20:45 96206
В Байконуре уголовное дело о групповом разбое передали правоохранителям Казахстана
Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед
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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, совершивших предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ преступление (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Подозреваемые, находясь в квартире потерпевшего, в ходе распития спиртных напитков потребовали отдать им велосипед. Получив отказ, стали избивать потерпевшего. Далее, угрожая убийством, один из них держал хозяина квартиры, а второй ножом нанес мужчине повреждения. После чего преступники скрылись с места происшествия, прихватив велосипед.
По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество обнаружено и возвращено собственнику.
Принимая во внимание, что обвиняемые являются гражданами Казахстана, уголовное дело прокуратурой комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что житель Байконура избил российского полицейского.
Восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
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