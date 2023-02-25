В Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия

Государству причинен ущерб в размере 800 тысяч тенге

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Кокшетау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель центра занятости населения Аршалынского района с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство.





В результате государству причинен ущерб в крупном размере - на 800 тысяч тенге. Урон чиновница возместила в полном объеме.





Кроме того, как оказалось, будучи экс-руководителем центра занятости населения, женщина заключала договоры с компанией о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных. Директор ТОО за покровительство и заключение в будущем новых договоров заплатил ей 560 тысяч тенге.





Бизнесмена также осудили за дачу взятки. Подсудимые вину признали, поэтому уголовное дело рассматривали в согласительном производстве.





Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге, а предпринимателю - 11 180 000 тенге. Также они лишены права занимать должности на государственной службе.





Приговор не вступил в законную силу.





Ранее сообщалось, что майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.





Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области. За совершение тяжкого должностного преступления два бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены на 6 лет лишения свободы каждый.





В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана.



