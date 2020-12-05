Никто не пострадал: банк прокомментировал нападение на инкассаторов в Жанаозене

Жанаозен. 4 декабря. Kazakhstan Today - Пресс-служба ДБ АО "Сбербанк" прокомментировала информацию о разбойном нападении на инкассаторов в Жанаозене, передает Kazakhstan Today.

3 декабря 2020 года в вечернее время рядом с отделением Сбербанка было совершено нападение на инкассаторскую машину сторонней компании, предоставляющую услуги инкассации для банка. Нападение было совершено на водителя-инкассатора машины в момент, когда он ожидал своих коллег, зашедших в отделение банка. При этом украдены денежные средства ранее были проинкассированны сотрудниками вышеуказанной компании в другой организации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что средства клиентов Сбербанка находятся в полной сохранности.

По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал. Сбербанк выражает надежду, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные наказаны, средства возвращены владельцам", - отметили в пресс-службе.

Как общалось ранее, при инкассации отделения банка в микрорайоне Коктем четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину . Они завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США и 495 450 российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Объявлен план "Перехват".





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