Новый вид мошенничества: предлагают оформить доставку и снимают все деньги со счета

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Новый вид интернет-мошенничества появился на казахстанских сайтах объявлений - мошенники предлагают оформить доставку товара и снимают все деньги со счета, передает Kazakhstan Today.

Мошенники изучают множество объявлений. Выбрав жертву, под видом покупателя они ведут переписку посредством мессенджера и мнимо соглашаются на покупку. В ходе переписки мошенники просят воспользоваться услугой доставки и отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-кода, ИИН и ожидать перевода денег. Однако после заполнения реквизитов с банковских карт производится несанкционированный вывод денег. Получив вышеуказанные реквизиты, мошенники моментально похищают все имеющиеся денежные средства с карт-счетов. При этом сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По данным ведомства, от подобной мошеннической схемы пострадало более 50 человек, из них более половины - это лица пенсионного возраста. По всем фактам начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Общий материальный ущерб составляет более 2 500 000 тенге.

Ранее за совершение аналогичной мошеннической схемы был задержан 23-летний житель столицы, который совершил мошенничество в отношении 6 человек. В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование. Материальный ущерб потерпевшим был возмещён", - сообщили в ДП.

Полицейские просят граждан быть бдительными и доверять лишь проверенным интернет-ресурсам. Проверять достоверность предоставляемых услуг или акций следует на официальных интернет-сайтах или через колл-центры. Не следует передавать реквизиты банковских карт и CVV-код посторонним лицам.

В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать банковские операции и карты и сообщить в полицию.

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