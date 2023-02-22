Новый вид наказания в виде общественных работ появится в РК

Рассказать друзьям

Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве юстиции Республики Казахстан разработали проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".





Согласно тексту документа, общественные работы состоят в исполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых и определяемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по его месту жительства.





Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются за административные правонарушения на срок от десяти до ста пятидесяти часов. Исполнение общественных работ не должно превышать четырех часов в день на непрерывной основе до полного исполнения административного взыскания, с освобождением лица на время их выполнения от трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время", - сообщается в тексте.





Также лицами, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведениях, общественные работы выполняются до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю.





Общественные работы не могут применяться в отношении:





беременных женщин;

лиц, воспитывающих в одиночку детей в возрасте до трех лет;

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

женщин в возрасте 58 лет и выше;

мужчин в возрасте 63 лет и выше;

иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Казахстан лиц без гражданства.





Уважительными причинами неявки правонарушителя для исполнения общественных работ в назначенный срок признаются болезнь и другие, документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для исполнения общественных работ", - отмечается в тексте.





Кроме того, лицо, которое подвергнуто административному аресту за уклонение от выполнения общественных работ после отбывания срока административного ареста, не освобождается от выполнения общественных работ.





С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".



