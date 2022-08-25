Об очередной финпирамиде предупреждает АФМ

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу в интернет-проекте TasksCat, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги "пакетно", с доходностью от 100 до 1000 процентов", - сообщает АФМ.
Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.
В ходе мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует.
Сейчас ведется работа по блокировке сайта. Сведения об интернет-проекте направлены в АРРФР для проверки, по результатам которой деятельности TasksCat будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение.
Напомним, за полгода в Казахстане было зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид.