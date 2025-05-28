Обещала трудоустройство в престижные организации: жительницу Карагандинской области обвиняют в мошенничестве

Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев

Рассказать друзьям

Жезказган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого А. по подозрению в нападении на девушку в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба суда.





Напомним , 22 мая в центр оперативного управления полиции Сатпаева поступило сообщение от жительницы города С. о том, что в одном из подъездов дома на нее напал неизвестный мужчина.





По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.





Постановлением суда от 24 мая в отношении подозреваемого А., обвиняемого, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.





Постановление не вступило в законную силу.