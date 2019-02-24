Обещая кредиты, мошенник собирал с жителей Астаны "страховые сборы" и исчезал

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Обещая кредиты, мошенник в Астане собрал "страховые сборы" более чем со 100 человек, передает Kazakhstan Today.

Не имея никакого отношения к финансовым организациям, подозреваемый размещал в Интернете ложные объявления о предоставлении кредита или улучшения кредитной истории. С пользователями сайта мошенник заключал фиктивные договоры от имени посторонних лиц, а затем под предлогом страховых услуг просил перечислить предоплату на банковскую карту, зарегистрированную на умершего человека. После получения предоплаты он удалял объявления и отключал телефоны", - рассказали о схеме мошенничества в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В полиции отметили, что, несмотря предпринятые мошенником меры предосторожности, сотрудники полиции вышли на его след и задержали.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый житель Костаная. Он водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

В настоящее время он проверяется на причастность более чем к 100 аналогичным фактам", - проинформировали в полиции.

Полиция Астаны также обращается к возможным жертвам подозреваемого: в случае, если вы пострадали от действий мошенника и перечислили предоплату на банковскую карту 5578 3427 0906 5764, необходимо обратиться в управление криминальной полиции ДП Астаны по телефонам: 71-62-91, 71-63-35, 8701-333-35-18, 8702-482-22-78.

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