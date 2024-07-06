Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан   

Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности

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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках борьбы с перекупщиками билетов на железнодорожном вокзале Алматы-1 работники КТЖ провели собственное расследование. В результате выявлены факты незаконной перепродажи билетов и создания искусственного дефицита, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".





В схеме перепродаж билетов были задействованы работники частной кассы и их посредники.





Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности. Работа частной кассы приостановлена.





Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.