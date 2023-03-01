Обман на миллиарды тенге: лжеэкспортеров пшеницы выявили в Павлодарской области
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Павлодар. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фиктивные сделки почти на 45 млрд тенге были выявлены департаментом государственных доходов Павлодарской области.
По фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд тенге", - сообщает Комитет государственных доходов РК.
Все направленные иски судом удовлетворены.
Материалы по фиктивным выпискам счетов-фактур направлены в департамент экономических расследований по Павлодарской области (ДЭР), по которым возбуждены 8 уголовных дел. В результате вынесены обвинительные приговоры, все фигуранты осуждены", - сообщили в ведомстве.
Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проводится работа по выявлению "лжеэкспортеров", занимающихся перевозкой пшеницы из Российской Федерации.
Также организовано оперативное взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы России.
Так, в 2022 году направлено более 50 запросов по 193 импортерам, пресечен въезд с территории России около 40 автотранспортных средств, перевозивших свыше 800 тонн пшеницы с общим объемом на сумму более 6 млн рублей", - говорится в информации.
Также были выявлены факты занижения стоимости импортированного зерна (пшеница импортировалась по 3-4 тысячи рублей за 1 тонну) и фактических объемов импорта.
В результате проведенной работы стоимость ввозимой пшеницы была увеличена почти в 2 раза: с 4000 до 8000 рублей за 1 тонну, также увеличен заявляемый тоннаж пшеницы, перевозимой на 1 АТС, с 18 до 25 тонн и увеличено поступление НДС на импорт пшеницы с 300 млн тенге (IV квартал 2021 года) до 739 млн тенге (IV квартал 2022 года)", - подчеркнули в КГД.
Ранее сообщалось, что АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан. ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение.
Как рассказали в Генпрокуратуре, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба, поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна. По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.
Однако в Генпрокуратуре посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно.
Для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе" - сообщил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.
В итоге уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Подозреваемым изменили меру пресечения на домашний арест. Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.