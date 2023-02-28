27.02.2023, 10:35 25011
Дело о сером импорте российского зерна через Казахстан: исключена версия о создании ОПГ
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С казахстанских предпринимателей снято подозрение в совершении преступления в составе ОПГ по делу о реэкспорте российского зерна под видом казахстанского, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Как рассказали в Генпрокуратуре, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба, поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна.
По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.
Здесь надо учитывать, что при наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы. Между тем квалификация по статье 262 УК(Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) стала основанием для заключения бизнесменов под стражу", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что статья 262 УК влечет за собой серьезные последствия для человека - единственным видом наказания является лишение свободы - и исключает условное осуждение.
Мы посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе" - сообщил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.
В этой связи надзирающим прокурором уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.
В результате подозреваемым мера пресечения изменена на домашний арест.
Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.
Задача прокурора не допустить нарушения конституционных прав граждан", - заключил Данияр Ахимбеков.
Напомним, в Павлодарской области выявлена схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан.
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28.02.2023, 18:08 3501
Подозреваемых в истреблении почти 50 косуль браконьеров задержали в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области задержаны браконьеры, подозреваемые в незаконной охоте на косуль.
27 февраля при проверке ранним утром на 525 км трассы Челябинск - Новосибирск полицейские остановили автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В салоне находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет. При осмотре в багажнике автомашины были обнаружены 4 туши сибирской косули, а также два незарегистрированных гладкоствольных ружья, предположительно, ТОЗ, 2 патрона, гильзы и другое охотничье снаряжение", - сообщает Polisia.kz.
В дальнейшем при обыске в дачном домике одного из задержанных были изъяты 2 туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 337 УК РК "Незаконная охота".
Изъятое оружие и останки животных направлены на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП Петропавловска", - сообщил начальник УБОП ДП СКО Жандос Басыбаев.
Ранее в области Жетісу в машине у браконьеров обнаружили три туши джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана как исчезающий вид. Также в СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль.
28.02.2023, 16:07 5441
Обман на миллиарды тенге: лжеэкспортеров пшеницы выявили в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Фиктивные сделки почти на 45 млрд тенге были выявлены департаментом государственных доходов Павлодарской области.
По фактам незаконной выписки электронных счетов-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд тенге", - сообщает Комитет государственных доходов РК.
Все направленные иски судом удовлетворены.
Материалы по фиктивным выпискам счетов-фактур направлены в департамент экономических расследований по Павлодарской области (ДЭР), по которым возбуждены 8 уголовных дел. В результате вынесены обвинительные приговоры, все фигуранты осуждены", - сообщили в ведомстве.
Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проводится работа по выявлению "лжеэкспортеров", занимающихся перевозкой пшеницы из Российской Федерации.
Также организовано оперативное взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы России.
Так, в 2022 году направлено более 50 запросов по 193 импортерам, пресечен въезд с территории России около 40 автотранспортных средств, перевозивших свыше 800 тонн пшеницы с общим объемом на сумму более 6 млн рублей", - говорится в информации.
Также были выявлены факты занижения стоимости импортированного зерна (пшеница импортировалась по 3-4 тысячи рублей за 1 тонну) и фактических объемов импорта.
В результате проведенной работы стоимость ввозимой пшеницы была увеличена почти в 2 раза: с 4000 до 8000 рублей за 1 тонну, также увеличен заявляемый тоннаж пшеницы, перевозимой на 1 АТС, с 18 до 25 тонн и увеличено поступление НДС на импорт пшеницы с 300 млн тенге (IV квартал 2021 года) до 739 млн тенге (IV квартал 2022 года)", - подчеркнули в КГД.
Ранее сообщалось, что АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан. ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение.
Как рассказали в Генпрокуратуре, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба, поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна. По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.
Однако в Генпрокуратуре посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно.
Для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе" - сообщил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.
В итоге уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Подозреваемым изменили меру пресечения на домашний арест. Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.
28.02.2023, 14:00 7926
Прокурор запросил 9 лет лишения свободы для экс-главы полиции Алматинской области
Начались судебные прения
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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для экс-начальника Алматинской областной полиции Серика Кудебаева гособвинитель запросил 9 лет лишения свободы.
В Талдыкоргане начались судебные прения в отношении экс-начальника полиции Алматинской области Серика Кудебаева, обвиняемого в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия", сообщает sputnik.kz.
Ранее сообщалось, что одним из обвинений бывшему начальнику ДП Алматинской области является то, что во время январских беспорядков он не только покинул свое административное здание, но и Талдыкорган, информирует zakon.kz.
Напомним, Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских беспорядках. Он и другие должностные лица департамента полиции обвиняются по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".
В период январских событий Серик Кудебаев был назначен комендантом Алматинской области во время режима ЧП.
В апреле стало известно, что Кудебаев уволен из органов внутренних дел.
28.02.2023, 12:39 9641
В Алматы работники караоке-баров подозреваются в торговле наркотиками
Подозреваемые предоставляли клиентам синтетические наркотики
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Работники двух алматинских караоке-баров подозреваются в торговле наркотиками. Спецоперацию по задержанию подозреваемых провели сотрудники Алматинского УБОП при содействии полицейского спецназа и координации прокуратуры города. Об этом сообщается на официальном портале МВД РК.
В первом случае в наше поле зрения попал 29-летний официант караоке-бара, расположенного по проспекту Аль-Фараби. Как установлено, мужчина при желании клиентов мог предоставить не только еду и напитки, но и синтетические наркотики. Его преступная деятельность была официально задокументирована. Аналогичным способом на рабочем месте "подрабатывал" и администратор другого караоке-клуба, что дислоцируется в микрорайоне Самал. Гражданин Н., 2001 года рождения, был задержан при сбыте мефедрона. Оба подозреваемых взяты под стражу", - проинформировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.
В полиции уточнили, что канал поставки наркотиков и схема его реализации будут установлены по итогам оперативных мероприятий. Иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, в Казахстане с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков.
28.02.2023, 11:58 10826
В Алматы задержан координатор провокационных атак на журналистов
Фото: depositphotos
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нападений на представителей средств массовой информации.
Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК "Угроза", "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Воспрепятствование журналистской деятельности", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "Хулиганство".
По данным Polisia.kz, в Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак - иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.
По месту его временного проживания обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-аккаунтах, подбор исполнителей и оплата их акций. В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против В. Борейко, Г. Бажкеновой, Г. Ергалиевой, С. Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoS-атаки", - уточнили в полиции.
Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются.
Ранее сообщалось, что за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной.
Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы. В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
28.02.2023, 08:12 13381
В Актобе расследуют жуткое убийство сотрудницы областного акимата
Тело женщины нашли в багажнике автомобиля
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе расследуют жуткое убийство 47-летней сотрудницы областного акимата. Убийцу нашли благодаря уличным камерам.
В прошлый четверг главный специалист управления культуры пошла на работу. Но так и не появилась ни там, ни дома. Спустя сутки родные объявили ее в розыск. А на следующий день тело женщины нашли в багажнике автомобиля, сообщает телеканал КТК.
Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство", - сказал руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы. В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает. Но известно, что на след задержанного вышли благодаря уличным камерам, которые зафиксировали, в какую машину погибшая села по дороге на работу.
У погибшей остались две несовершеннолетние дочери - 16 и 17 лет. Обе студентки. В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.
27.02.2023, 20:39 20446
В Жетысуской области задержали участников массовой драки
Молодые люди повздорили между собой и устроили потасовку
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Талдыкорган. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля в полицию поступило сообщение от местных жителей по поводу групповой драки. Выяснилось, что гулявшие в кафе две компании молодых людей повздорили между собой и устроили потасовку, сообщает пресс-служба МВД РК.
Установлены все семь участников драки, оказавшихся жителями районного центра Балпык би, в возрасте от 25 до 30 лет. Их задержали и после обязательного медобследования доставили в полицию для дачи показаний.
Начато расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК.
23 февраля очевидцы сняли массовую драку в Бостандыкском районе Алматы. Судя по видео, в конфликте принимали участие не менее 30 человек.
15 января в Атырау в одном из ресторанов города произошел конфликт, в ходе которого 10 человек были доставлены в отдел полиции.
27.02.2023, 20:20 20816
Подозреваемого в сбыте героина задержали полицейские Алматинской области
У задержанного изъят героин общим весом 414 граммов, или 1242 одноразовые дозы
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Конаев. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 февраля задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств. Изъято вещество бежевого цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы изъятое вещество оказалось героином общим весом 414 граммов, или 1242 одноразовые дозы, сообщает пресс-служба МВД РК.
В управление полиции Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по статье 297 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.
В Туркестанской области иностранца осудили за перевозку 30 кг героина в авто.
На границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества.
По информации Генпрокуратуры, в Казахстане в 2022 году изъято 13 тонн наркотиков.
По информации МВД, в Казахстане с начала года из незаконного оборота изъято 755 килограммов наркотических средств, в том числе 270 килограммов марихуаны, 93 килограмма гашиша, 105 килограммов синтетических наркотиков.
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