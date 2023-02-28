Дело о сером импорте российского зерна через Казахстан: исключена версия о создании ОПГ

Подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости

Фото: Polisia.kz

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Павлодар. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С казахстанских предпринимателей снято подозрение в совершении преступления в составе ОПГ по делу о реэкспорте российского зерна под видом казахстанского, - С казахстанских предпринимателей снято подозрение в совершении преступления в составе ОПГ по делу о реэкспорте российского зерна под видом казахстанского, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.





Как рассказали в Генпрокуратуре, три предпринимателя подозревались в причинении имущественного ущерба, поскольку закупали пшеницу в Российской Федерации, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна.





По версии следствия, владелец предприятия для совершения уголовного правонарушения создал преступную группу вместе с работниками фирмы.





Здесь надо учитывать, что при наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы. Между тем квалификация по статье 262 УК(Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) стала основанием для заключения бизнесменов под стражу", - пояснили в ведомстве.





Отмечается, что статья 262 УК влечет за собой серьезные последствия для человека - единственным видом наказания является лишение свободы - и исключает условное осуждение.





Мы посчитали, что подозрение в ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходим ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости. Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе" - сообщил прокурор службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Данияр Ахимбеков.





В этой связи надзирающим прокурором уголовное преследование трех лиц по статье 262 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.





В результате подозреваемым мера пресечения изменена на домашний арест.





Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается.





Задача прокурора не допустить нарушения конституционных прав граждан", - заключил Данияр Ахимбеков.



