Мошенника, обманувшего предпринимателя на 42 млн тенге, задержали в Германии
23.12.2021, 09:54 26171
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 23 ДЕКАБРЯ - Мошенника из Акмолинской области, обманувшего предпринимателя на 42 млн тенге, задержали в Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Акмолинской области раскрыто преступление, совершенное в 2014 году. 54-летний житель города Щучинска обманным путем завладел денежными средствами местного предпринимателя на сумму более 42 млн тенге, пообещав поставить ему высокотехнологичное оборудование, предоставив при этом поддельные документы на поставку", - сообщает Polisia.kz.
Следственным отделом Бурабайского РОП данный факт был занесен в единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".
В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что на полученные от потерпевшего денежные средства злоумышленник закрыл имевшиеся задолженности по кредитам и покинул территорию Казахстана", - уточнили в полиции.
Преступник был объявлен в международный розыск. В ноябре 2021 года злоумышленник, проживавший на территории Германии по фальшивым документам, был задержан сотрудниками полиции ФРГ. Позже во Франкфурте-на-Майне состоялась его экстрадиция при участии правоохранительных органов ФРГ и сотрудников МВД РК.
В Карагандинской области сельчанин после драки выстрелил в своего обидчика
24.12.2021, 11:49 4231
Фото: pexels.com
КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области словесная перепалка между двумя местными жителями переросла в драку, затем один из них выстрелил в обидчика из ружья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 декабря в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт, который привел к серьезным последствиям.
Выяснилось, что ссора возникла из-за давних обид. Словесная перепалка переросла в драку, после которой мужчины разошлись. Затем один из них забежал домой, взял охотничье ружье, вернулся к обидчику, находившемуся на улице, и произвел в него выстрел", - сообщает Polisia.kz.
Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды.
Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства - ружье и гильзы - изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.
В Алматы при реконструкции русла реки сотрудник акимата и предприниматель украли 28 млн тенге
24.12.2021, 10:40 4011
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" и руководителя ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" по факту хищения бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы АФМ, между подрядчиком - ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки "Бас Карасу" на сумму более 71 млн тенге.
Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве должностного лица районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 миллионов тенге", - рассказали в ведомстве.
Руководитель отдела и руководитель ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.
Крупные поставщики поддельной продукции Microsoft задержаны в Алматы
23.12.2021, 18:11 12481
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В Алматы задержаны крупные поставщики нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft. По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн. тенге", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время следственным судом города Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В СКО у пенсионерки грабитель отобрал сумку с 19 млн тенге
23.12.2021, 16:42 15116
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 ДЕКАБРЯ - Преступник отобрал у 73-летней пенсионерки сумку возле дома №5 улицы Тенистой поселка Солнечный. В сумке было 19 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает polisia.kz, 21 декабря в полицию поступило сообщение. По словам пожилой женщины, она не запомнила лица преступника, однако назвала рост нападавшего: примерно 170 сантиметров, был одет в куртку до пояса. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 пункту 2 статьи 191 УК РК (Грабеж).
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого; создано шесть групп, в составе опытных сотрудников подразделений криминальной полиции, задействованы участковые инспекторы и наряды патрульной полиции. Проводятся подворные обходы района места совершения грабежа, отрабатывается круг общения потерпевшей.
В Жамбылской области задержали пять лжетеррористов
23.12.2021, 14:52 15511
ТАРАЗ. 23 ДЕКАБРЯ - В Жамбылской области задержали пять лжетеррористов за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает polisia.kz, в 2021 году департаментом полиции Жамбылской области зарегистрировано пять фактов ложных сообщений об акте терроризма по статье 273 УК РК (Ложное сообщение об акте терроризма).
2 октября 36-летний житель Таласского района, поругавшись с бывшей супругой, работающей в средней школе в городе Каратау, позвонил в приемную учебного заведения и сообщил о заложенной бомбе на чердаке школы.
Еще один случай произошел в Шуском районе. 24 ноября 25-летний преподаватель английского языка средней школы села Толе би с целью отменить открытый урок по своему предмету, позвонил на пульт 102 и сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе, где он работает. Все подозреваемые задержаны, каждому из них грозит лишение свободы до 5 лет по статье 273 УК РК "Ложное сообщение об акте терроризма".
Спецоперация по пресечению крупного зарубежного наркотрафика прошла в Нур-Султане и Алматы
23.12.2021, 13:05 18176
Фото: пресс-служба АФМ РК
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность группы лиц, промышлявших контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наркотические вещества поставлялись по международным каналам из стран ближнего зарубежья под видом различных товаров народного потребления. Фасованные в малых дозах наркотические вещества распространялись в виде "закладок" на территории парков, школ, больниц, дошкольных учреждений городов Нур-Султан и Алматы", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
По информации ведомства, продажа производилась через анонимные Telegram-каналы, оплата принималась через электронные платежи на Qiwi-кошелек.
Отмечается, что основными покупателями являлись несовершеннолетние граждане Казахстана.
Алматинка организовала нарколабораторию в Усть-Каменогорске
23.12.2021, 11:53 22061
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 ДЕКАБРЯ -Жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ликвидацией нарколаборатории завершилась оперативная разработка канала сбыта синтетических наркотиков в городе Усть-Каменогорске.
При проведении спецоперации "Рефлекс" полицейскими был задержан местный житель, у которого изъято 120 граммов психоактивного вещества "альфа-pvp". Он показал, что наркотики ему передавала молодая женщина из Алматы через третьих лиц, которая позже была установлена и взята в разработку, сообщает Polisia.kz.
В начале декабря она прибыла в Усть-Каменогорск, чтобы организовать производство наркотиков, оборудование и химикаты для этого ею были отправлены в качестве личных вещей из Алматы.
Подозреваемая арендовала квартиру и приступила к производству синтетических наркотиков.
После закрепления доказательной базы причастности к преступной деятельности женщина была задержана. В ходе обыска на съемной квартире обнаружено 100 разовых доз "альфа-pvp" по 0,3 грамма каждая, а также наркотики, подготовленные к расфасовке.
Всего изъято 62 грамма "синтетики", что является особо крупным размером.
Кроме того, в квартире найдены шесть литров раствора наркотика, подготовленного к завершающей стадии производства, пять литров прекурсоров, а также противогаз, электроплитка, электронные весы, 150 рулонов изоленты, упаковка термоусадки и зип-пакеты, которые подозреваемая использовала при производстве и расфасовке наркотиков.
По словам полицейских, в незаконный оборот не допущено около 200 разовых доз готовых наркотиков и шесть литров в жидком виде, из которого можно было изготовить свыше трех килограммов "синтетики".
В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, хранение в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).
Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Актау застройщик обманул дольщиков на 1,8 млрд тенге
23.12.2021, 11:16 23996
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 23 ДЕКАБРЯ - Застройщик в Актау продавал одни и те же квартиры в недостроенных домах сразу нескольким клиентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд доказал, что от своих покупателей обвиняемый получил 1 миллиард 800 миллионов тенге.
Потерпевшими признали 395 вкладчиков. Бывший директор строительной компании "Тастемир LTD" получил с людей деньги и обещал им квартиры в четырех домах, но по факту не построил ни одного. Когда сроки сдачи объектов прошли, он стал скрываться от покупателей. Тогда вкладчики и узнали, что они не единственные владельцы своих квартир, сообщает телеканал КТК.
Судебные тяжбы длились несколько месяцев. В итоге застройщик был признан виновным в мошенничестве.
Пока с него в пользу дольщиков взыскали только 423 миллиона тенге.
При назначении наказания Коштаеву Ораку суд учел, что органы следствия не указали отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, в ходе судебного заседания их тоже не установили. Поэтому подсудимого признали виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Это максимальное наказание, которое предусматривает данная статья закона", - сказала судья Айнур Кызылбаева.