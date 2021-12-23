Это всплеск: депутат высказался о росте правонарушений по статье "Мошенничество"

Сообщения и публикации, связанные с катастрофическим ростом мошеннических правонарушений, заполонили страницы СМИ и социальных сетей. За январь-сентябрь зарегистрировано 31 900 правонарушений по статье "Мошенничество", что на 39% больше, чем годом ранее. Это всплеск в прямом смысле слова. При этом, интернет-мошенничества составили 52%, или 16 600 правонарушений, установленная сумма ущерба составила: 47 миллиардов 400 миллионов тенге. Масштабы мошенничества поражают", - сказал Юрий Ли.
Он отметил, что на сегодня регулярно регистрируются массовые случаи телефонного интернет-мошенничества, где злоумышленники, обманом похищают деньги, либо выманивают у жертв персональные данные. При этом они безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности, с территории России и Украины.
Организованные call-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них, располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках. Очевидно, что активная международная интеграция, информационная открытость Казахстана, технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать и масштабировать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы, вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям", - сказал депутат.
Ранее сообщалось об участившихся случаях мошенничества в Нур-Султане. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и просят денежное вознаграждение якобы за продвижение очереди на жилье или оформление ипотеки, предупреждает столичная полиция.
13 декабря в Astana Invest предупредили о телефонном мошенничестве. Мошенники звонят от имени Astana Invest и предлагают инвестировать деньги в "перспективные" проекты, а после получения денег пропадаю.