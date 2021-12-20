В Нур-Султане участились случаи мошенничества

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, государственных учреждений и просят денежное вознаграждение якобы за продвижение очереди на жилье или оформление ипотеки, предупреждает столичная полиция.
Так, 17 декабря в органы внутренних дел с заявлением обратилась жительница столицы. Мошенники представились сотрудниками управления жилья акимата столицы и под предлогом продвижения по очереди и быстрого получения жилья по государственной программе обманом перечислили денежные средства пострадавших на свои счета.
Полицейские также задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину. По показаниям потерпевшей, знакомый заверил, что у него в банках второго уровня есть связи, и обещал помощь в оформлении ипотеки. За свои услуги он получил от обманутой женщины 2,2 млн тенге в апреле, но до настоящего времени обещание не выполнил.
Департамент полиции предупреждает граждан проверять информацию, доверять только достоверным источникам и официальным публикациям; перепроверять, перезванивая на официальные телефоны банков, акимата и иных государственных учреждений.
13 декабря сообщалось, что активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками компании Astana Invest. Мошенники звонят с разных номеров, представляются сотрудниками компании и предлагают инвестировать свои деньги в определенные "перспективные" проекты, обещая высокие прибыли. Сразу после получения денежных средств злоумышленники исчезают в неизвестном направлении.